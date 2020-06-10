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10 Haziran 2020, Çarşamba
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'da büyük rekabet

Trabzonspor'da büyük rekabet

devinde forma için rekabetin üst düzeyde olması da hem teknik direktör 'i hem de teknik ekibi memnun ediyor.

Bu sebepten 'da genç teknik adamı da tatlı bir sıkıntı sardı. , performanslarından memnun olduğu oyuncular arasında en iyilerini rakip karşısına çıkarmak için sıkı çalışıyor.

  1. 10.6.2020
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