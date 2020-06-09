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09 Haziran 2020, Salı
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Ağaoğlu söz verdi

Ağaoğlu söz verdi

'dan gelen 1 yıl men cezasının bordo- mavili oyuncuları olumsuz etkilememesi için başkan seferber olmuş durumda.

'dan gelen 1 yıl men cezasının bordo- mavili oyuncuları olumsuz etkilememesi için başkan seferber olmuş durumda. Ağaoğlu "Siz şampiyon olun, ben de sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğim" sözünü tekrarlayarak lig ve kupa karşılaşmaları öncesi oyuncuları motive ediyor.
  1. 9.6.2020
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