Trabzonspor'a Hırvat maestro! Jose Sosa...

Trabzonspor'da Jose Sosa ile sözleşme yenileme çalışmaları sürerken Arjantinli oyuncunun takımda kalmasının zor olduğu ve bu doğrultuda PAOK forması giyen Josip Misic için harekete geçildiği iddia edildi. PAOK'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisi, Sporting'de bulunurken Yunan ekibi, Misic etrafında bir takım kurmak adına oyuncunun bonservisinin mutlaka alınmasını istiyor.

31 MAÇTA 6 GOL ATTI

PAOK'un oyuncuyu satın almak için bulunan 2 milyon Euro'luk opsiyonunu önümüzdeki ay içinde kullanması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon PAOK formasıyla çıktığı toplam 31 karşılaşmada 6 gol, 11 asistlik performans sergileyerek dikkatleri çekemeyi başardı. (Yeni Asır)

JOSIP MISIC KİMDİR?

28 Haziran 1994 yılında Hırvatistan'ın Vinkovci şehrinde dünyaya gelen Josip Misic, futbol hayatına NK Osijek'in altyapısında başladı. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkat çeken merkez orta saha oyuncusu, 2012 yılında A takım forması giymeye başladı. İlk sezonunda 14 maçta görev alan başarılı oyuncu, 2013-2014 sezonunda 26, 2014-2015 sezonunda ise 31 maçta boy gösterdi. 2015 yılının devre arası transfer döneminde 250 bin Euro karşılığında Rijeka'ya transfer olan Misic, sadece 1 maçta şans buldu. Sezon sonu Serie B ekiplerinden Spezia Calcio'ya kiralanan ve ilk kez ülke dışına çıkan Misic'in geri dönüşü ise bambaşka oldu.

2016-2017'de Rijeka'da 42, 2017-2018'de ise 37 maça çıkan Misic, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Misic'i 2.75 milyon Euro karşılığında transfer etti ve Hırvat oyuncu kariyerinin en büyük sıçramasını yaptı. Büyük umutlarla geldiği Lizbon'da forma şansı bulmakta zorlanan Misic, Ocak 2019'da PAOK'a kiralandı.

PAOK'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisi, Portekiz ekibi Sporting'de bulunurken Yunan ekibinin teknik direktörü Abel Ferreira, Misic etrafında bir takım kurmak adına oyuncunun bonservisinin mutlaka alınmasını istiyor. PAOK'un oyuncuyu satın almak için bulunan 2 milyon Euro'luk opsiyonunu önümüzdeki ay içinde kullanması bekleniyor.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon PAOK formasıyla çıktığı toplam 31 karşılaşmada 6 gol, 11 asistlik performans sergileyerek dikkatleri çekemeyi başardı. 1.87 boyunda olan Misic, merkez orta sahanın yanında ön liberoda da forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Hırvat oyuncunun Lizbon ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hırvatistan A Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Misic'in piyasa değeri 2 milyon Euro