Trabzonspor'a Ada'dan transfer! Gomis de devrede - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Trabzonspor'a Ada'dan transfer! Gomis de devrede

Son dakika Trabzonspor haberi... Futbolun beşiği İngiltere'den aldığı Sörloth, Ekuban, Ndiaye gibi yıldızlarda hedefi 12'den vuran Trabzonspor, bir bomba daha patlatmak için rotayı tekrar Ada'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Leicester'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı şiçin girişimlerini hızlandırırken, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu. İşte detaylar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 06:46 Güncelleme: 21.05.2020 06:46
Trabzonspor'a Ada'dan transfer! Gomis de devrede

Transferde yaptığı nokta atışı hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, İngiltere pazarında kendine doğru bir kapı bulmuştu.

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Trabzonspor'a Ada'dan transfer! Gomis de devrede

Alexander Sörloth, Caleb Ekuban gibi potansiyelli gençleri kadrosuna katan bordo-mavililer, Badou Ndiaye gibi bir tecrübeyi de renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor'a Ada'dan transfer! Gomis de devrede

Ada'dan yaptığı alışverişlerden memnun olan Trabzonspor bir süredir Leicester City'nin orta saha oyuncusu Nampalys Mendy ile ilgileniyor.

Trabzonspor'a Ada'dan transfer! Gomis de devrede

Fransız ön liberonun kontratı sezon sonu bitiyor. Karadeniz Fırtınası haricinde birçok kulüp de 28 yaşındaki oyuncunun peşinde.

Trabzonspor'a Ada'dan transfer! Gomis de devrede

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Nampalys Mendy transferinde Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis de devrede.

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