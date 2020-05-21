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Trabzonspor'a Ada'dan transfer! Gomis de devrede

Son dakika Trabzonspor haberi... Futbolun beşiği İngiltere'den aldığı Sörloth, Ekuban, Ndiaye gibi yıldızlarda hedefi 12'den vuran Trabzonspor, bir bomba daha patlatmak için rotayı tekrar Ada'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Leicester'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı şiçin girişimlerini hızlandırırken, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu. İşte detaylar...

21 Mayıs 2020 Perşembe 06:46 Güncelleme: 21.05.2020 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





