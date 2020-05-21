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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Messias arayı iyi değerlendirdi

Messias arayı iyi değerlendirdi

arasında Cruzeiro'dan edilen corona virüsü sebebiyle lige verilen arada açıklarını kapattı. Tecrübeli stoper takım arkadaşlarının kondisyon seviyesini yakaladı.

arasında Cruzeiro'dan edilen corona virüsü sebebiyle lige verilen arada açıklarını kapattı. Tecrübeli stoper takım arkadaşlarının kondisyon seviyesini yakaladı. Sambacı kalan 8 haftada forma için rekabete hazır olduğunu belirtti. Kiralık geldiği 'da artık kendini göstermek istiyor.
  1. 21.5.2020
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