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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Keskin nişancı Sörloth

Keskin nişancı Sörloth

'in gol kralı , 17 takımın 13'ünün filelerini sarstı. Norveçli yıldız şu ana kadar ligde sadece 'u ıskaladı.

'in gol kralı , 17 takımın 13'ünün filelerini sarstı. Norveçli yıldız şu ana kadar ligde sadece 'u ıskaladı. 23 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı ekibe 2 maçta da gol atamadı. İlk yarıda gol atamadığı , ve Denizlispor ile kalan 8 haftada karşılaşacak. Sörloth bu 3 takımı boş geçmezse bu sezon sadece Malatyaspor'a gol atamamış olacak.
  1. 20.5.2020
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