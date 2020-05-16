Olympiakos devrede - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Olympiakos devrede

devrede

Olympiakos devrede

'un listesinde yer alan için Olimpiakos'un da devrede olduğu belirtildi.

'un listesinde yer alan için Olimpiakos'un da devrede olduğu belirtildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran takımlarından Fortuna'dan gelen açıklamada, " ile temaslarımız oldu. Ancak transfer tahtası henüz açılmadığı için ortada bir belirsizlik var" denildi. OFI Girit'te kiralık oynayan 24 yaşındaki Semedo, sol kanatta görev yapıyor. Yunan basını, Trabzon'un da Semedo'yla ilgilendiğini duyurmuştu.
  1. 16.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olympiakos devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA