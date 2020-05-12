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12 Mayıs 2020, Salı
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Hücum hattı müthiş

Hücum hattı müthiş

Fırtına, hücum gücüyle göz kamaştırıyor. 26 maçta 59 golle 'in en golcü takımı olan bordo-mavililer, iç sahada 14 maçta rakip filelere 37 gol gönderdi.

Fırtına, hücum gücüyle göz kamaştırıyor. 26 maçta 59 golle Süper Lig'in en golcü takımı olan bordo-mavililer, iç sahada 14 maçta rakip filelere 37 gol gönderdi. Deplasmanda da 22 kez ağları havalandıran ekibi, sadece bir maç fazlasıyla 23 gol atan 'a geçildi. Sörloth dışında Nwakaeme (13 gol/11 asist), Ekuban (8 gol+6 asist) ve Sosa (8 gol+10 asist) takımın en skorer isimleri.
  1. 12.5.2020
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