Görüşme var anlaşma yok

Sözleşmesi bitecek olan Joao Pereira'nın Levante ile anlaştığı ileri sürülmüştü. 36 yaşındaki sağ bek, görüştüğü bazı takımlar olduğunu ancak kimse ile bir anlaşma yapmadığın ı açıkladı. Bordo-mavili yöneticiler de Pereira'nın kontratının biteceği için istediği takımla görüşme hakkına sahip olduğunu söylediler.

BU SEZON 5 ASİST YAPTI

3.5 sezondur Trabzonspor forması giyen Pereira, bu sezon 30 maçta 5 asist yapıp, 1 gol attı. Toplamda ise 105 maça çıkıp, 3 gol+16 asist üretti.