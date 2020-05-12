Görüşme var anlaşma yok
Trabzonspor'da, sözleşmesi bitecek olan Joao Pereira'nın Levante ile anlaştığı ileri sürülmüştü. 36 yaşındaki sağ bek, görüştüğü bazı takımlar olduğunu ancak kimse ile bir anlaşma yapmadığını açıkladı.
Sözleşmesi bitecek olan Joao Pereira'nın Levante ile anlaştığı ileri sürülmüştü. 36 yaşındaki sağ bek, görüştüğü bazı takımlar olduğunu ancak kimse ile bir anlaşma yapmadığın ı açıkladı. Bordo-mavili yöneticiler de Pereira'nın kontratının biteceği için istediği takımla görüşme hakkına sahip olduğunu söylediler.
BU SEZON 5 ASİST YAPTI
3.5 sezondur Trabzonspor forması giyen Pereira, bu sezon 30 maçta 5 asist yapıp, 1 gol attı. Toplamda ise 105 maça çıkıp, 3 gol+16 asist üretti.
- 12.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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