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12 Mayıs 2020, Salı
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Görüşme var anlaşma yok

Görüşme var anlaşma yok

'da, sözleşmesi bitecek olan 'nın Levante ile anlaştığı ileri sürülmüştü. 36 yaşındaki sağ bek, görüştüğü bazı takımlar olduğunu ancak kimse ile bir anlaşma yapmadığını açıkladı.

Sözleşmesi bitecek olan 'nın Levante ile anlaştığı ileri sürülmüştü. 36 yaşındaki sağ bek, görüştüğü bazı takımlar olduğunu ancak kimse ile bir anlaşma yapmadığın ı açıkladı. Bordo-mavili yöneticiler de Pereira'nın kontratının biteceği için istediği takımla görüşme hakkına sahip olduğunu söylediler.

BU SEZON 5 ASİST YAPTI
3.5 sezondur forması giyen Pereira, bu sezon 30 maçta 5 asist yapıp, 1 gol attı. Toplamda ise 105 maça çıkıp, 3 gol+16 asist üretti.

  1. 12.5.2020
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