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12 Mayıs 2020, Salı
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Constant’a kelepçe!

Constant’a kelepçe!

2014-15 sezonunda 'da oynayan ilginç bir anısını paylaştı. Gineli yıldız bir yolculuk öncesinde 'nda görevlilerle bilet tartışması yaşayınca tutuklandığını açıkladı.

2014-15 sezonunda 'da oynayan ilginç bir anısını paylaştı. Gineli yıldız bir yolculuk öncesinde 'nda görevlilerle bilet tartışması yaşayınca tutuklandığını açıkladı. Constant birkaç saat kelepçeli kaldığını belirtti.
  1. 12.5.2020
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