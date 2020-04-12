Bu günler geçecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Bu günler geçecek

Bu günler geçecek

Bu günler geçecek

ekibinin orta sahasındaki isimlerinden Abdulkadir Parmak sahaları özlediğini söyledi. futbolcu "Bu günler geçecek. Hepimiz eski hayatlarımıza kavuşacağız. de bir an önce sahada olmayı arzu ediyoruz. Yeniden gol sevinçlerimizi taraftarlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ekibinin orta sahasındaki isimlerinden Abdulkadir Parmak sahaları özlediğini söyledi. futbolcu "Bu günler geçecek. Hepimiz eski hayatlarımıza kavuşacağız. de bir an önce sahada olmayı arzu ediyoruz. Yeniden gol sevinçlerimizi taraftarlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 12.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu günler geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA