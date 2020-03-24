Trabzonspor resmen duyurdu! Corona virüsü testleri...
Trabzonspor Kulübü, Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven koordinasyonda tüm A Takım futbolcularına ve teknik heyete corona virüsü testi yapıldığını duyururken, tüm test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.
Trabzonspor Kulübü, tüm A Takım futbolcuları ile teknik heyetin corona virüsü testine sokulduğunu ve testlerin negatif çıktığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testlerininin sonucu negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 20:21
- Trabzonspor resmen duyurdu! Corona virüsü testleri...
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