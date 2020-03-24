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24 Mart 2020, Salı
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resmen duyurdu! testleri...

Trabzonspor resmen duyurdu! Corona virüsü testleri...

Kulübü, Başkanı koordinasyonda tüm A Takım futbolcularına ve teknik heyete testi yapıldığını duyururken, tüm test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Kulübü, tüm A Takım futbolcuları ile teknik heyetin testine sokulduğunu ve testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Başkanımız 'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testlerininin sonucu negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 20:21
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