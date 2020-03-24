Sörloth için masaya geliyorlar! Avrupa devi... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Sörloth için masaya geliyorlar! Avrupa devi...

Sörloth için masaya geliyorlar! Avrupa devi...

, formasyla attığı gollerle Süper Lig'e damga vurdu. Norveçli futbolcu bu performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, İtalya'dan sürpriz bir iddiası geldi.

'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken , İtalyan kulübü 'nin radarına girdi. Calcio Napoli'de yer alan haberde, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Serie A ekibinin yöneticileri Trabzonsporlu kurmaylarla masaya oturacak.

Bonservisi 'ın elinde bulunan Norveçli golcünün satın alma opsiyonu ise Bordo-Mavili ekipte. temsilcisi 6 milyon Euro ödemesi halinde 24 yaşındaki santraforun bonservisini alabilecek.

Napoli'nin Sörloth'a alternatif olarak İranlı forvet Azmoun'u da gündeme aldığı kaydedildi.

Norveçli forvet bu sezon 39 maçta 25 gol 7 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ!
Alexander Sörloth'un satın alma hakkına sahip olan Trabzonspor, golcü futbolcu için 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi.

  1. 24.03.2020
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