Sörloth için masaya geliyorlar! Avrupa devi...

Trabzonspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, İtalyan kulübü Napoli'nin transfer radarına girdi. Calcio Napoli'de yer alan haberde, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Serie A ekibinin yöneticileri Trabzonsporlu kurmaylarla masaya oturacak.

Bonservisi Crystal Palace'ın elinde bulunan Norveçli golcünün satın alma opsiyonu ise Bordo-Mavili ekipte. Karadeniz temsilcisi 6 milyon Euro ödemesi halinde 24 yaşındaki santraforun bonservisini alabilecek.

Napoli'nin Sörloth'a alternatif olarak İranlı forvet Azmoun'u da gündeme aldığı kaydedildi.

Norveçli forvet bu sezon 39 maçta 25 gol 7 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ!

Alexander Sörloth'un satın alma hakkına sahip olan Trabzonspor, golcü futbolcu için 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi.