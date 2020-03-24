Flaş transfer! Trabzonsporlu Ekuban için Milan...

Trabzonspor için son dakika transfer gelişmesi... Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Leeds United'dan kadroya dahil edilen İtalyan asıllı Gana'lı yıldız Caleb Ekuban için Gana medyasından önemli bir haber gündeme getirildi. Aktarılan bilgilere göre İskoç ekibi Glasgow Rangers, oyuncu için 9 milyon euro vermeye hazır. Öte yandan Celtic de Ekuban'ın peşinde. Ancak büyük sürpriz sona saklandı. İtalya'nın köklü kulübü Milan da, oyuncu için devreye girdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Trabzonsporlu Caleb Ekuban için Avrupa'da transfer pazarı kızışıyor... Bordo mavili kulübe geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı form grafiği ile alkışları toplayan yıldız futbolcu, attığı gollerle de takımına hayat veriyordu.
Trabzonspor'daki başarısını perçinleyerek bu kez adını Avrupa'nın önemli takımlarıyla yan yana yazdırmayı başaran Ekuban için dış basında neredeyse her gün bir transfer haberi gündeme gelirken, bu kez ortalığı kasıp kavuracak bir bilgiye yer verildi.
RANGERS 9 MİLYONU HAZIRLADI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Glasgow Rangers'ın Ekuban için ilk resmi talip olacağı aktarıldı. İngiliz efsane Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği mavi-beyazlılar, oyuncu için 9 milyon euroyu gözden çıkarttı.
2. ADAY CELTIC
İskoçya'nın bir diğer devi Celtic'in de Ekuban için devrede olduğu ve Trabzonspor'un Gana'lı yıldız için vereceği karara göre hareket edeceği belirtildi.
ASIL BOMBA: MILAN!
Transfere dair verilen son bilgiyse İtalya'dan oldu. Lazio'nun Ekuban ile ilgilendiği bilinirken, bu yarışa Çizme'nin dev kulübü Milan'ın da girdiği ve oyuncu için nabız yokladığı aktarıldı.
Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş transfer! Trabzonsporlu Ekuban için Milan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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