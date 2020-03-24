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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Flaş! İtalyan devi Trabzonsporlu yıldızın peşinde

Flaş ! Trabzonsporlu Ekuban için ...

Flaş transfer! Trabzonsporlu Ekuban için Milan...

için son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Leeds United'dan kadroya dahil edilen İtalyan asıllı Gana'lı yıldız için Gana medyasından önemli bir haber gündeme getirildi. Aktarılan bilgilere göre İskoç ekibi , oyuncu için 9 milyon euro vermeye hazır. Öte yandan Celtic de Ekuban'ın peşinde. Ancak büyük sürpriz sona saklandı. İtalya'nın köklü kulübü da, oyuncu için devreye girdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Trabzonsporlu için Avrupa'da pazarı kızışıyor... Bordo mavili kulübe geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı form grafiği ile alkışları toplayan yıldız futbolcu, attığı gollerle de takımına hayat veriyordu.

'daki başarısını perçinleyerek bu kez adını Avrupa'nın önemli takımlarıyla yan yana yazdırmayı başaran Ekuban için dış basında neredeyse her gün bir transfer haberi gündeme gelirken, bu kez ortalığı kasıp kavuracak bir bilgiye yer verildi.

RANGERS 9 MİLYONU HAZIRLADI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, 'ın Ekuban için ilk resmi talip olacağı aktarıldı. İngiliz efsane Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği mavi-beyazlılar, oyuncu için 9 milyon euroyu gözden çıkarttı.

2. ADAY CELTIC

İskoçya'nın bir diğer devi Celtic'in de Ekuban için devrede olduğu ve Trabzonspor'un Gana'lı yıldız için vereceği karara göre hareket edeceği belirtildi.

ASIL BOMBA: MILAN!

Transfere dair verilen son bilgiyse İtalya'dan oldu. Lazio'nun Ekuban ile ilgilendiği bilinirken, bu yarışa Çizme'nin dev kulübü 'ın da girdiği ve oyuncu için nabız yokladığı aktarıldı.

Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

  1. 24.03.2020
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