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24 Mart 2020, Salı
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 'un bonservisini belirledi!

Trabzonspor Sörloth'un bonservisini belirledi!

'da bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Norveçli golcü Alexander Sörtloh'un bonservis bedeli belirlendi. Bordo-mavili ekip, 6 milyon Euro'ya kadrosuna katacağı yıldız oyuncuyu transfer teklifi gelmesi halinde 30 milyon Euro'ya satmayı planlıyor.

'da bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Norveçli golcü Alexander 'un fiyatı belirlendi...

Takvim'de yer alan habere göre bordo-mavili Yönetim 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon Euro'ya satmayı planlıyor.

Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon Euro'ya alabiliyor. Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı toplam 39 maçta 25 gole imzasını atarken 7 de asist yaptı.

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  1. 24.03.2020
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