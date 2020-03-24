Trabzonspor Sörloth'un bonservisini belirledi!

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi...

Takvim'de yer alan habere göre bordo-mavili Yönetim 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon Euro'ya satmayı planlıyor.

Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon Euro'ya alabiliyor. Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı toplam 39 maçta 25 gole imzasını atarken 7 de asist yaptı.