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25 Mart 2020, Çarşamba
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en çok şutu maçında çekti

Trabzonspor en çok şutu Kayserispor maçında çekti

, bu sezon 'de en çok şutu maçında çekerken, en çok topa sahip olduğu müsabaka ise 6-0 kazandığı karşılaşması oldu.

'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden , 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı maçlarda en çok şutu 'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada çekti. ekibi söz konusu karşılaşmada 31 şut çekerken bu şutların 13'ü isabetli oldu. Bordo-mavililer en az şutu ise FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 6 şutla atarken, söz konusu maçta 2 şutu kaleyi buldu.

TOPA SAHİP OLMA

Trabzonspor'un sahasında 'yı 6-0 yendiği maç en çok topa sahip olduğu müsabaka oldu. Yüzde 62 topa sahip olan bordo-mavililerin en az topa sahip olduğu maç ise 'da ile 1-1 berabere kaldığı maç oldu. Bu maçta Karadeniz ekibi yüzde 31 oranında meşin yuvarlağa sahip oldu.

PAS TRAFİĞİ

Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı 26 maçta en iyi pas trafiğini sahasında Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada yakaladı. Yüzde 90'lık bir performans yakalayan 'u sahasında 1-0 yendiği maç ise Karadeniz ekibinin yüzde 68'lik oranla en az pas trafiği yakaladığı maç oldu.

BAŞARILI PAS

Karadeniz ekibinin sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maç ise en iyi paslaşma yaptığı maçlardan biri oldu. Bordo-mavililer bu maçta 519 kez başarılı pas yaptı. Deplasmanda 1-0 kazandığı maçında 500 kez başarılı pas yapan bordo-mavililer, sahasında 'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ise 496 kez başarılı pas yapmasına karşın rakibine yenildi. Aynı sayıda başarılı pas yaptığı Kayserispor'u ise 6-2 mağlup etti. Bordo-mavililer İstanbul'da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta ise 185 kez başarılı pas yaparken, bu maç en az başaralı pas yaptığı müsabaka oldu.

EN ÇOK KORNER

Trabzonspor bu sezon ligde en çok korner atışını ise Kayserispor maçında kullandı. 14 kez köşe gönderine gelen bordo-mavililer en az korner atışını ise 2'şer kez ile evinde 2-2 berabere kaldığı ve sahasında 'ı 4-1 yendiği maçta yaptı.

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  1. 25.03.2020
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