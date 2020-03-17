Üyelikten çıkarıldılar

Bordo-mavili kulüp dün resmi sitesinden yayınladığı duyuruda ilgili maddeleri göstererek bazı üyeler için çıkarma işlemini gerçekleştirdi. 2 yıl üst üste aidat ödemeyen üyelerin kulüple ilişiği kesildi. 5 kez şut girişiminde bulunan Norveçli forvet bunları çerçeveye gönderemedi.