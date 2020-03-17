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17 Mart 2020, Salı
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Üyelikten çıkarıldılar

Üyelikten çıkarıldılar

Bordo-mavili kulüp dün resmi sitesinden yayınladığı duyuruda ilgili maddeleri göstererek bazı üyeler için çıkarma işlemini gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulüp dün resmi sitesinden yayınladığı duyuruda ilgili maddeleri göstererek bazı üyeler için çıkarma işlemini gerçekleştirdi. 2 yıl üst üste aidat ödemeyen üyelerin kulüple ilişiği kesildi. 5 kez şut girişiminde bulunan Norveçli forvet bunları çerçeveye gönderemedi.

  1. 17.3.2020
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