Trabzonspor'da maliyet azaldı
Sturridge ve Mikel’in gitmesi ile 21 milyon 300 bin TL’lik yıllık maaş yükünden kurtulan Fırtına, yıllık kadro maliyetini de 126 milyondan 104 milyon 857 bin 400 TL’ye düşürdü.
UEFA'nın zorunlu kıldığı Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19 sezonundan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor, sezon başında transfer edilen Daniel Sturridge ile John Obi Mikel'in ayrılıklarından sonra yıllık maaş maliyetini 21 milyon 300 bin TL daha düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda Sturridge ile ve son olarak Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden bordo-mavililerde 126 milyon 157 bin 400 TL olan yıllık kadro maliyeti, bu iki oyuncu ile yolların ayrılmasının ardından 104 milyon 857 bin 400 TL'ye geriledi.
21 MİLYON TL İNDİ, RAHATLAMA GELDİ
Devre arası bordo-mavili takımın kadrosuna katılan Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal için toplam yıllık 13 milyon 581 bin TL maaş ödeyecek olan bordomavililerde Onazi, Fernandes, Avdijaj ve Fıratcan Üzüm de takıma veda etmiş kadro maliyeti 13 milyon 220 bin TL daha düşmüştü. Devre arası transfer dönemi ve son olarak Sturridge ile Mikel'in ayrılıklarının ardından ikinci yarı itibariyle toplamda 34 milyon 520 bin TL'lik maaş yükünden kurtulan Trabzonspor'da gelen oyuncuların maaşları da eklendiğinde kadro maliyetinde toplamda 20 milyon 939 bin TL civarı bir düşüş yaşandı. Karadeniz devi bu şekilde giderleri azaltarak ekonomik rahatlama sağlamış oldu.
7 FUTBOLCU BELİRSİZ
Trabzonspor'da 7 oyuncunun durumu ise sezon sonunda belli olacak. Devre arası sözleşme yenileme konusunda masaya oturulan ama anlaşma sağlanamayan Pereira, Novak ile Sosa, kiralık olarak takıma katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Ndiaye, sözleşme opsiyonunun kullanılması durumunda Hosseini, Messias ve Bilal'in durumları sezon sonu yapılacak son değerlendirme ve görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Özellikle bazı isimlerle devam edilmesi kesin.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da maliyet azaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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