Hazırlıklara start verildi

Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. İlk gruptakiler toparlanma, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

KORONA İÇİN KAPALI İDMAN

Trabzonspor, dünyayı saran koronavirüs sebebi ile antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığını duyurdu. Hayat normal akışına dönene kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi.