Hazırlıklara start verildi
Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. İlk gruptakiler toparlanma, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
KORONA İÇİN KAPALI İDMAN
Trabzonspor, dünyayı saran koronavirüs sebebi ile antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığını duyurdu. Hayat normal akışına dönene kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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