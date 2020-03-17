Hazırlıklara start verildi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Hazırlıklara start verildi

Hazırlıklara start verildi

Hazırlıklara start verildi

27. haftasında ile karşılaşacak olan bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında ile karşılaşacak olan bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. İlk gruptakiler toparlanma, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

KORONA İÇİN KAPALI İDMAN

Trabzonspor, dünyayı saran koronavirüs sebebi ile antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığını duyurdu. Hayat normal akışına dönene kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi.

  1. 17.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazırlıklara start verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN