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20 Mart 2020, Cuma
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etmedik sadece erteledik

Pes etmedik sadece erteledik

'de liglerin ertelenmesi sonrası , bir paylaşım yaptı.

'de liglerin ertelenmesi sonrası , bir paylaşım yaptı. Resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, " etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

  1. 20.3.2020
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