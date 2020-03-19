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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Zorbay Küçük düdük çalacak

düdük çalacak

Zorbay Küçük düdük çalacak

'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Göztepe- Trabzonspor maçını yönetecek. VAR'da da yer alacak. Fırtına, Küçük ile çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. Bordomavililer, Küçük ile çıktığı son karşılaşmada 'yı 6-0 yendi.

'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Göztepe- Trabzonspor maçını yönetecek. VAR'da da yer alacak. Fırtına, Küçük ile çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. Bordomavililer, Küçük ile çıktığı son karşılaşmada 'yı 6-0 yendi.
  1. 19.3.2020
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