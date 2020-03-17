Kral durdu
Süper Lig'de 19 golle zirveden yer alan Alexander Sörloth üst üste 4. maçını da boş geçti.
Süper Lig'de 19 golle zirveden yer alan Alexander Sörloth üst üste 4. maçını da boş geçti. Norveçli yıldız, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra Başakşehir karşılaşmasını da boş geçti. Oscar Cardozo'yu sollayan 24 yaşındaki futbolcu daha önce Trabzonspor formasıyla 25 gol atan Şota Arveladze'yi arkasında bırakmayı planlıyor.
ÇERÇEVEYİ BULAMADI
Sörloth son 4 Süper Lig karşılaşmasında sahada kaldığı 309 dakikada rakip kaleye isabetli şut yollayamadı. 5 kez şut girişiminde bulunan Norveçli forvet bunları çerçeveye gönderemedi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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