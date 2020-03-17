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17 Mart 2020, Salı
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Kral durdu

Kral durdu

 Lig'de 19 golle zirveden yer alan üst üste 4. maçını da boş geçti.

Lig'de 19 golle zirveden yer alan üst üste 4. maçını da boş geçti. Norveçli yıldız, , ve 'dan sonra karşılaşmasını da boş geçti. 'yu sollayan 24 yaşındaki futbolcu daha önce formasıyla 25 gol atan 'yi arkasında bırakmayı planlıyor.

ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Sörloth son 4 Süper Lig karşılaşmasında sahada kaldığı 309 dakikada rakip kaleye isabetli şut yollayamadı. 5 kez şut girişiminde bulunan Norveçli forvet bunları çerçeveye gönderemedi.

  1. 17.3.2020
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