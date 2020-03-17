Mikel’e ceza gelebilir

Karadeniz temsilcisinde John Obi Mikel'in sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kendisine ceza verilmesi gündeme geldi. Medipol Başakşehir maçında yedek oturan ve el sıkışmamaya özen gösteren Nijeryalı yıldız konusunda kararı yönetim verecek.