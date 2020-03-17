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17 Mart 2020, Salı
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Mikel’e ceza gelebilir

Mikel’e ceza gelebilir

 temsilcisinde 'in hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kendisine ceza verilmesi gündeme geldi.

temsilcisinde 'in hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kendisine ceza verilmesi gündeme geldi. maçında yedek oturan ve el sıkışmamaya özen gösteren Nijeryalı yıldız konusunda kararı yönetim verecek.

  1. 17.3.2020
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