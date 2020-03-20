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20 Mart 2020, Cuma
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Ağaoğlu’ndan tam destek

Ağaoğlu’ndan tam destek

Başkanı , erteleme kararıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. patronu, " gündür kulüpler olarak ertelenme konusunu konuşuyorduk. sağlığı her şeyden önce gelir. ne karar alırsa biz ona uyarız" açıklamasında bulundu.

Başkanı , erteleme kararıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. patronu, " gündür kulüpler olarak ertelenme konusunu konuşuyorduk. sağlığı her şeyden önce gelir. ne karar alırsa biz ona uyarız. Uymakla da kalmaz, uygulanmasına da yardımcı oluruz. Devlete şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye şart koşmayız" sözlerini sarfetti.
  1. 20.3.2020
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