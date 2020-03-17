Organize işler
Bordo-mavili camia isyanda. Yıllar sonra şampiyonluğu kucaklamak isteyen Fırtına’nın ya golü ya penaltısı verilmiyor. Otoriteler “Organize işler” diyor
Karadeniz temsilcisi sahada rakipleriyle mücadele ederken, ligin boyu kısaldıkça MHK ve hakemlerle de ayrı maç yapıyor. Trabzonspor'un karşılaşmalarında neredeyse her hafta skandal kararlar çıkması artık 'manidar' bulunuyor. Hakemlik camiasının içini en iyi bilen isimlerden Erman Toroğlu'nun "Fırat Aydınus da VAR başındaki Mete Kalkavan da Nwakaeme'ye yapılan hareketin penaltı olduğunu görüyorlar, ikisi de veremiyor. Bu organize bir iştir. Kimse bana hikaye anlatmasın. İsteyen de beni mahkemeye versin" diyerek fikrini net olarak ortaya koyuyor.
Trabzonspor'da yönetim ve taraftarlar da son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösteriyor. Sezon boyunca birçok hakem hatasına kurban giden bordomavililer özellikle son 2 haftadan çok şikayetçi. Karadeniz ekibinin Gaziantepspor maçında golü, bu hafta da Başakşehir karşılaşmasında Nwakaeme'ye yapılan penaltısı verilse puanı 57 olacaktı. 52 puanda kalacak Başakşehir ve 50 puanlı Galatasaray'a karşı ciddi bir avantaj yakalayacaktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "Ligin sonucunu etkiliyorlar" diyerek tepkisini göstermişti.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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