Organize işler - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Organize işler

Organize işler

Organize işler

Bordo-mavili camia isyanda. Yıllar sonra şampiyonluğu kucaklamak isteyen Fırtına’nın ya golü ya penaltısı verilmiyor. Otoriteler “Organize işler” diyor

temsilcisi sahada rakipleriyle mücadele ederken, ligin boyu kısaldıkça MHK ve hakemlerle de ayrı maç yapıyor. 'un karşılaşmalarında neredeyse her hafta skandal kararlar çıkması artık 'manidar' bulunuyor. Hakemlik camiasının içini en iyi bilen isimlerden 'nun " da VAR başındaki da Nwakaeme'ye yapılan hareketin penaltı olduğunu görüyorlar, ikisi de veremiyor. Bu organize bir iştir. Kimse bana hikaye anlatmasın. İsteyen de beni mahkemeye versin" diyerek fikrini net olarak ortaya koyuyor.

Trabzonspor'da yönetim ve taraftarlar da son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösteriyor. Sezon boyunca birçok hakem hatasına kurban giden bordomavililer özellikle son 2 haftadan çok şikayetçi. Karadeniz ekibinin maçında golü, bu hafta da karşılaşmasında Nwakaeme'ye yapılan penaltısı verilse puanı 57 olacaktı. 52 puanda kalacak Başakşehir ve 50 puanlı 'a karşı ciddi bir avantaj yakalayacaktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "Ligin sonucunu etkiliyorlar" diyerek tepkisini göstermişti.

  1. 17.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Organize işler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN