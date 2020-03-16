Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Temposu düşük, mücadelesi yetersiz olan bu maçta her iki takım da kendi becerisinden ziyade rakibin savunmada yapacağı yanlış hareketlere umut bağlamış gibi gözüktü. O da olmadı. Niye olmadı? Çünkü her iki takım da gol yememek adına savunma ağırlıklı oynadığından ayrıca bir haftaya sığan iki maçın verdiği yorgunluk da olsa gerek. Sonuç olarak bu beraberlik muhtemel liderlik düğümünü bu hafta da çözemedi.