Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla iki takım da puanını 53'e yükseltti. Hakem kararlarının dikkat çektiği karşılaşma ile ilgili spor yazarları da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazılar...
16 Mart 2020 Pazartesi 06:48 Güncelleme: 16.03.2020 06:48
Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

NECMİ PEREKLİ - KİMSEYE YARAMADI

Süper Lig'de liderlik yarışına yakışmayacak derecede zevksiz bir maç izledik. Her iki takım da gol atmak için değil de sanki gol yememek adına oynadı. Dişe tırnağa gelecek bir pozisyon veya insanı heyecanlandıracak tek hareket görmek mümkün değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Sadece Başakşehir forveti Demba Ba'nın attığı goldeki vuruş tekniği, futbol adına zevkle seyredilebilecek bir hareketti. Geri kalan dakikaları bir torbaya doldurup Faroz'dan denize atın olsun bitsin. Bu skorun sonucunda Trabzonspor'un iki kayıp puanına karşılık Başakşehir'in aldığı bir puan var.

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Oyunda Trabzonspor sanki daha baskılı gibi gözüktü. Fakat iki forveti Nwakaeme ve Sörloth her nedense orta alanlardan kenarlara kaçmayı tercih ettikleri için pek de pozisyon üretemedi. 4 maçtır gol atamayan Sörloth'un topa vuruşta ve kafaya yükselişte stil değiştirdiğini gördük.

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Bu ona bir hoca uyarısı değil de eski bir Trabzonsporlu futbolcu ağabeyinin uyarısıdır. Kenarlara kaçarak belki markajdan kurtulduğunu sanıyorsun ama gol yollarından da uzak kalıyor, ayrıca gereksiz koşular yüzünden yorgun düşerek son vuruşlarda etkisiz kalıyorsun.

Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

Temposu düşük, mücadelesi yetersiz olan bu maçta her iki takım da kendi becerisinden ziyade rakibin savunmada yapacağı yanlış hareketlere umut bağlamış gibi gözüktü. O da olmadı. Niye olmadı? Çünkü her iki takım da gol yememek adına savunma ağırlıklı oynadığından ayrıca bir haftaya sığan iki maçın verdiği yorgunluk da olsa gerek. Sonuç olarak bu beraberlik muhtemel liderlik düğümünü bu hafta da çözemedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN