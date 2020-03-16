Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Seyircisiz oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla iki takım da puanını 53'e yükseltti. Hakem kararlarının dikkat çektiği karşılaşma ile ilgili spor yazarları da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazılar...
16 Mart 2020 Pazartesi 06:48
Güncelleme: 16.03.2020 06:48
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NECMİ PEREKLİ - KİMSEYE YARAMADI
Süper Lig'de liderlik yarışına yakışmayacak derecede zevksiz bir maç izledik. Her iki takım da gol atmak için değil de sanki gol yememek adına oynadı. Dişe tırnağa gelecek bir pozisyon veya insanı heyecanlandıracak tek hareket görmek mümkün değil.
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Sadece Başakşehir forveti DembaBa'nın attığı goldeki vuruş tekniği, futbol adına zevkle seyredilebilecek bir hareketti. Geri kalan dakikaları bir torbaya doldurup Faroz'dan denize atın olsun bitsin. Bu skorun sonucunda Trabzonspor'un iki kayıp puanına karşılık Başakşehir'in aldığı bir puan var.
Oyunda Trabzonspor sanki daha baskılı gibi gözüktü. Fakat iki forveti Nwakaeme ve Sörloth her nedense orta alanlardan kenarlara kaçmayı tercih ettikleri için pek de pozisyon üretemedi. 4 maçtır gol atamayan Sörloth'un topa vuruşta ve kafaya yükselişte stil değiştirdiğini gördük.
Bu ona bir hoca uyarısı değil de eski bir Trabzonsporlu futbolcu ağabeyinin uyarısıdır. Kenarlara kaçarak belki markajdan kurtulduğunu sanıyorsun ama gol yollarından da uzak kalıyor, ayrıca gereksiz koşular yüzünden yorgun düşerek son vuruşlarda etkisiz kalıyorsun.
Temposu düşük, mücadelesi yetersiz olan bu maçta her iki takım da kendi becerisinden ziyade rakibin savunmada yapacağı yanlış hareketlere umut bağlamış gibi gözüktü. O da olmadı. Niye olmadı? Çünkü her iki takım da gol yememek adına savunma ağırlıklı oynadığından ayrıca bir haftaya sığan iki maçın verdiği yorgunluk da olsa gerek. Sonuç olarak bu beraberlik muhtemel liderlik düğümünü bu hafta da çözemedi.