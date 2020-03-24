Trabzonspor'dan transfer harekekatı! Hedefteki isim Frank Boya
Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen Trabzonspor, Süper Lig'in süresiz olarak ertelenmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerde Obi Mikel'in flaş ayrılığının ardından bu ismin yerini doldurmak isteyen karadeniz ekibinin gündemine birçok isim gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Liglerin ertelenmesinin ardından Trabzonspor transfer çalışmalarına ağırlık verdi... Öncelikli arayış orta saha için. Obi Mikel'in sürpriz vedası sonrası Bordo-Mavililer bu boşluğu doldurmak amacında. Gündeme gelen ilk isim Kanga. Bu konuda Trabzonspor tüm şartları zorlayacak. Ancak Kanga listedeki tek aday değil. Radardaki oyunculardan birinin de Frank Boya olduğu ortaya çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir uzun süredir Kamerunlu önliberoyu takip ediyor. Maçlarını izlettiriyor, kendisi de kasetlerini detaylı olarak mercek altına alıyor.
23 YAŞINDA YENİ N'DIAYE
Daha önce Osmanlısapor'da yardımcı antrenörlük yaptığı süreçte Badou Ndiaye'yi keşfeden Çimşir, yıldız futbolcuyu Osmanlıspor'a kazandırmıştı. 2015'te Başkent ekibi, Norveç'in Bodo/Glimt kulübüne sadece 350 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Osmanlıspor 2 sene sonra ise 9 milyon Euro'ya Ndiaye'yi Galatasaray'a satmıştı. Frank Boya da, Hüseyin hocanın bulduğu yeni Ndiaye olabilir ve ilerleyen süreçte Fırtına'ya ciddi bonservis getirebilir. 23 yaşındaki futbolcunun en büyük avantajı da, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması.
LİDER RUHLU, SAVAŞÇI
23 yaşındaki Frank Boya, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Özellikle işin savunma boyutunda oldukça başarılı olan Kamerunlu futbolcu, ülkesinin milli takımına da çağrılıyor. Bu sezon toplam 30 resmi maça çıkan Boya, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan Frank Boya, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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