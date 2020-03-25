Trabzonspor paslaşmada da kral

Bu anlamda Karadeniz devi oyun içi paslaşmada en iyi oranı yakalarken, en zayıf oranı da defans hattındaki istatistiklerde ortaya koydu. 26 maçta kalesinde 28 gol gören bordo-mavililer maç başına 1.1 gol yemiş oldu. Top kapma yüzdelerinde yüzde 58.9, ikili mücadelede yüzde 51.2 ve hava topu mücadelesinde yüzde 51 başarı oranı sergileyen Trabzonspor'un bu oranlarla en çok eleştiri aldığı bölge ise defans hattı oldu. Geride kalan maçlarda en önemli başarıyı paslaşmada sağlayan bordomavililerin yaptığı 11.364 pasın 9.317'si isabetle sonuçlanarak yüzde 82 oranını yakaladı. Rakip yarı sahada yüzde 74.6, kendi yarı sahasında ise yüzde 90.1 isabetli pas yapan bordomavililer uzun paslarda yüzde 47.6, isabetli ortalarda ise yüzde 70 rakamını yakaladı.