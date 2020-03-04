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04 Mart 2020, Çarşamba
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Vatan sana canım feda!

Derbiye yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, "", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bir ölür bin diriliriz" tezahüratlarıyla stadı inletti.

Trabzonsporlu taraftarlar, F.Bahçe derbisine yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışlayarak destek verdi. Maça F.Bahçe taraftarları alınmazken, bu tribün de ev sahibi taraftarlara açıldı. Her iki takım futbolcuları, seremoniye bayrağının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Bordo-mavili futbolseverler, maç öncesinde Türk bayrakları ile donatılan stadyumda, "", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bir ölür bin diriliriz" şeklinde tezahüratlarda bulunarak kahraman askerlerimize destek verdi. Trabzonlu taraftarlar ayrıca, kale arkası tribünde F.Bahçe'nin gemisinin battığını, 'u taşıyan Faroz isimli geminin ise halen yüzdüğünü gösteren, "Şampiyonluk uzak değil" yazılı bir pankartla da gövde gösterisi yaptı.
  1. 4.3.2020
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