Trabzonspor'un yabancıları rekora gidiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yabancıları rekora gidiyor

'un yabancıları rekora gidiyor

Trabzonspor'un yabancıları rekora gidiyor

, tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor. Bordo-mavililerin bu sezonun oynadığı 21 maçta attığı 47 golün 39’u yabancı oyunculardan geldi. Ligin geri kalan bölümünde 5 gol daha bulmaları halinde 44 gole ulaşacak olan yabancı oyuncular, geçtiğimiz sezonu 43 golle tamamlayan kadroyu geçerek yeni bir rekoru kırmış olacaklar.

, 54 yıllık tarihine bugüne kadar 139 sığdırdı.Bordo-mavililer yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi ise bu sezon yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun tamamında 43 gole imza atan oyuncular Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak, Sosa 5, Onazi 2, 1'er gole imza atarak rekor kırarken, bu sezon ise tamamlanmadan bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları yeni bir rekora da daha koşuyor. Trabzonspor 21 maçta 47 gole imza atarken bu gollerin 39'ü ise yabancı oyuncularından geldi. Sörloth 17, Nwakaeme 8, Sturridge ve Sosa 4, Novak 2, Pereira, Avdijaj, Hosseini ve Ekuban 1'er gol kaydeden isimler oldu.

GELENLER GİDENLERİ ARATMADI
ekibi geçtiğimiz sezon golle buluşan Rodallega, Vahid Amiri, Onazi, ve Avdijaj gibi isimlerle yollarını ayırırken, sezon başında takıma katılan Sörloth 17 golle takımın en skorer ismi olurkan gol krallığı yarışında ise ilk sırada yer alıyor. Bir diğer transfer Sturridge'nin ise 4 gol kaydetti. Süper Lig'in geri kalan bölümünde bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları 5 gol daha bulmaları halinde 44 gole ulaşacaklar ve geçtiğimiz sezonu 43 gol atarak rekora imza atan oyuncuların performanslarını geçerek yeni bir rekora daha imza atmış olacaklar.

  1. 20.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un yabancıları rekora gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN