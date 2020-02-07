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07 Şubat 2020, Cuma
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Bu 3’lüyü tutmak zor

Bu 3’lüyü tutmak zor

'un üç , ve takımın attığı gollerin yarısından fazlasına imza attı.

'un üç , ve takımın attığı gollerin yarısından fazlasına imza attı. Avrupa Ligi, ve 'de oynanan maçlar baz alındığında Sörloth 21 gol+5 asistle 26 gole katkı yaparken, Nwakaeme 10 gol ve 8 asistle 18 gole, Jose Sosa ise 5 gol+8 asistle 13 gole katkıda bulundu. Bordo-mavili takım üç kulvarda toplam 66 gol atarken, bu gollerin 36 tanesi bu üç isimden geldi. Üç oyuncuyu takip ediyor. İngiliz yıldız sakatlıkları nedeniyle çok fazla süre alamasa da 11 gole (7 gol+4 asist) katkı yaptı.

  1. 7.2.2020
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