Bu 3’lüyü tutmak zor

Trabzonspor'un üç yabancı oyuncusu Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa takımın attığı gollerin yarısından fazlasına imza attı. UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de oynanan maçlar baz alındığında Sörloth 21 gol+5 asistle 26 gole katkı yaparken, Nwakaeme 10 gol ve 8 asistle 18 gole, Jose Sosa ise 5 gol+8 asistle 13 gole katkıda bulundu. Bordo-mavili takım üç kulvarda toplam 66 gol atarken, bu gollerin 36 tanesi bu üç isimden geldi. Üç oyuncuyu Daniel Sturridge takip ediyor. İngiliz yıldız sakatlıkları nedeniyle çok fazla süre alamasa da 11 gole (7 gol+4 asist) katkı yaptı.