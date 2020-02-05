Messi’yi solladı

Gol makinesi Sörloth, golleriyle Avrupa'nın dev isimlerini geride bıraktı. Norveçli santrfor bu sezon 19 lig maçında 16 gol attı, 4 asist yaptı. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen yıldızlarla kıyas yapıldığında 23 yaşındaki yıldız, birçok yıldızı geçmeyi başardı. 16 golle; M. City'den Agüero ve İnter'den Lukaku ile aynı sayıda golü olan Sörloth; 14 golü olan Barcelona'dan Messi, PSG'den Mbappe, Arsenal'den Aubameyang ve Liverpool'dan Salah'ın önünde yer alıyor. Sörloth, Leicester City'den 17 gollü Vardy, Juventus'un 19 gollü yıldızı Ronaldo gibi isimleri de takip ediyor.