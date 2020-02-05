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05 Şubat 2020, Çarşamba
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’yi solladı

Messi’yi solladı

Gol makinesi , golleriyle 'nın dev isimlerini geride bıraktı. santrfor bu sezon 19 lig maçında 16 gol attı, 4 asist yaptı.

Gol makinesi , golleriyle 'nın dev isimlerini geride bıraktı. santrfor bu sezon 19 lig maçında 16 gol attı, 4 asist yaptı. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen yıldızlarla kıyas yapıldığında 23 yaşındaki yıldız, birçok yıldızı geçmeyi başardı. 16 golle; M. 'den Agüero ve İnter'den Lukaku ile aynı sayıda golü olan Sörloth; 14 golü olan 'dan , 'den Mbappe, 'den Aubameyang ve 'dan Salah'ın önünde yer alıyor. Sörloth, Leicester City'den 17 gollü Vardy, 'un 19 gollü yıldızı Ronaldo gibi isimleri de takip ediyor.

  1. 5.2.2020
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