Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un bu özelliği dikkat çekti! Fenerbahçe maçında... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Alexander Sörloth'un bu özelliği dikkat çekti! Fenerbahçe maçında...

'un bu özelliği dikkat çekti! maçında...

Alexander Sörloth'un bu özelliği dikkat çekti! Fenerbahçe maçında...

'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup eden 'da Norveçli golcü 'un ilginç bir özelliği dikkat çekti. Performansıyla bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini kazanan yıldız futbolcunun Fenerbahçe maçında 15 kez geriden top çıkardığı ortaya çıktı.

ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta galibiyetin mimarlarından olan , Cemil Usta Sezonu'na damga vurmaya devam ediyor. Sezon başında 'nin kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin Euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir karşılaşması ertelenen bordo-mavili takımın oynadığı 19 maçın tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre bu maçlarda 16 gol atan ve 5 golün de pasını veren Sörloth'tan öne çıkanlar şöyle:

KASIMPAŞA'DA 6, FENERBAHÇE'DE 15

Hava topu kazanma, şut atma, gol ve asist karnelerinde takımın en iyisi durumunda bulunuyor... Karşılaşma başına attığı 3.4 şut ve yine maç başına 3.1 hava topu kazanma karnesiyle zirvede... Norveçli forveti diğer mevkidaşlarından ayıran en önemli özellik kendi yarı alanında topla buluşma sayısı. Fenerbahçe karşısında geriye gelerek aldığı toplarla dikkat çekerken, 15 kez kendi yarı alanından arkadaşlarına yardım etti. maçında bu sayı 6 olmuştu.

CARDOZO'YU GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Futbol kariyerinin son sakatlığını 1 Şubat 2016'da yaşayan Sörloth bu nedenle sadece bir maç kaçırdı. Resmi maçlarda 19 gol atıp, 5 gol pası veren, 24 gole direkt katkı sağlayan Norveçli, bu sayı ile kariyer rekorunu egale etti. Başarılı futbolcu, Midtjylland ile 15 gol, 9 asist değerine ulaşmış ve 24 gole etki etmişti. Kuzeyin Kralı, 1 gol atması durumunda 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Cardozo'yu yakalayıp gözünü 1995-96 sezonunda 25 golle ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota'nın başarısına dikecek.

NORVEÇLİLERİN DE İLGİSİ YÜKSEK

'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'un son dönemde artan performansı ülkesinde de büyük ses getirmiş durumda. F.Bahçe karşılaşması için Norveçli basın mensupları da tribündeki yerlerini aldı. Vatandaşlarını hayranlıkla izleyen Norveçli gazeteciler, Sörloth'un performansını değerlendirirken, "Atmosfer ve şehrin ona olan bağlılığı performansını artırmış. Gördüğü sevgiye karşılık veriyor" yorumu yaptılar.

haberin devamı

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 11:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alexander Sörloth'un bu özelliği dikkat çekti! Fenerbahçe maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN