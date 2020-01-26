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26 Ocak 2020, Pazar
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Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi netleşti!

Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi netleşti!

'da uzun süredir tedavi sürecinde olan genç futbolcu Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber geldi. Yıldız ismin, 2 hafta sonra çalışmalara başlayacağı ve mart ayında sahalara dönebileceği ifade edildi.

'un yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara dönüş hazırlığında... 29 Ağustos 2019'da Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı.

4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir'in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba harcıyor.

"BEN BİR MAKİNEYİM"

'nın şehrinde tedavi gören Abdülkadir Ömür paylaştığı son videosunda taraftarı heyecanlandırmıştı. Yayınlanan videoda topla akrobasi yapan genç yeteceğe antrenörü tarafından "Sen nesin?" sorusu soruluyor. Topla esnek hareketler yapan Abdülkadir Ömür ise "Ben makineyim" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını sürdüren Abdülkadir Ömür'ün Şubat ayının sonunda Trabzonspor'a katılıp forma giyme aşamasına geçmesi bekleniyor.

  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 14:50
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