Trabzonspor'dan Nwakaeme itirazı! Tahkim'e başvurdu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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'dan itirazı! Tahkim'e başvurdu

Trabzonspor'dan Nwakaeme itirazı! Tahkim'e başvurdu

Kulübü, Ziraat son 16 turunda Denizlispor ile oynanılan karşılaşmada hakem Ali Şansalan'ın Anthony 'ye haksız kart gösterdiği gerekçesi ile Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Kulübü, 'nda oynanan Denizlispor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan'ın 'ye haksız sarı kart gösterdiği gerekçesiyle Tahkim'e başvurdu.

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  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 21:11
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