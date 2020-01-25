Trabzonspor'dan Nwakaeme itirazı! Tahkim'e başvurdu
Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor ile oynanılan karşılaşmada hakem Ali Şansalan'ın Anthony Nwakaeme'ye haksız kart gösterdiği gerekçesi ile Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız sarı kart gösterdiği gerekçesiyle Tahkim'e başvurdu.
Detaylar birazdan...
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 21:11
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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