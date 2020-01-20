Pereira’dan 2 asist
Karadeniz ekibinin sağ beki Joao Pereira ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. Portekizli sağ bek dün 6-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. Sörloth ve Nwakaeme'ye 1'er gol paso verdi. Maç sonu alkışı aldı.
Karadeniz ekibinin sağ beki Joao Pereira ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. Portekizli sağ bek dün 6-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. Sörloth ve Nwakaeme'ye 1'er gol paso verdi. Maç sonu alkışı aldı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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