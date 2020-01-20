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20 Ocak 2020, Pazartesi
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’dan 2 asist

Pereira’dan 2 asist

ekibinin sağ beki Joao ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. Portekizli sağ bek dün 6-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. ve Nwakaeme'ye 1'er gol paso verdi. Maç sonu alkışı aldı.

ekibinin sağ beki Joao ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı. Portekizli sağ bek dün 6-0'lık galibiyette 2 asist yaptı. ve Nwakaeme'ye 1'er gol paso verdi. Maç sonu alkışı aldı.

  1. 20.1.2020
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