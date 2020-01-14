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14 Ocak 2020, Salı
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maçı 10 TL

Denizli maçı 10 TL

'un perşembe günü Stadı'nda saat 20.30'da son 16 turu ilk maçında ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

'un perşembe günü Stadı'nda saat 20.30'da son 16 turu ilk maçında ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu: VIP 75-40 TL, Kategori 1 Batı Alt / Batı Üst 30 TL, Kategori 2 / 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt / Doğu Üst 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt / Doğu Üst 15 TL, Kale Arkaları 10 TL.

  1. 14.1.2020
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