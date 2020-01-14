Denizli maçı 10 TL
Trabzonspor'un perşembe günü Şenol Güneş Stadı'nda saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un perşembe günü Şenol Güneş Stadı'nda saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu: Batı Alt VIP 75-40 TL, Kategori 1 Batı Alt / Batı Üst 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt / Doğu Üst 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt / Doğu Üst 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt / Doğu Üst 15 TL, Kale Arkaları 10 TL.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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