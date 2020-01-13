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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'da çalışmalar başlıyor

Trabzonspor'da çalışmalar başlıyor

, kampından döndükten sonra dünü izinli geçirdi. Futbolcular, eşleri ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit harcadılar. Bordo-mavililerin, 'nda Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıkları bugün devam edecek.

, kampından döndükten sonra dünü izinli geçirdi. Futbolcular, eşleri ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit harcadılar. Bordo-mavililerin, 'nda Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıkları bugün devam edecek. ekibinin oyuncuları tesislerde toplanıp, teknik direktör yönetiminde çalışmalarına başlayacak.

  1. 13.1.2020
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