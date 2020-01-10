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10 Ocak 2020, Cuma
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Ömür sürprizi

Ömür sürprizi

Bordo-mavili takımın milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, kamp yapılan otele sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımın milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, kamp yapılan otele sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve tedavisine devam edilen 20 yaşındaki futbolcu, barbekü organizasyonu sırasında otele geldi. Ömür, başkan Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ve takım arkadaşları ile hasret giderdi.
  1. 10.1.2020
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