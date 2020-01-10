Bir hayalimiz var
Sosa: İlk yarıda ufak detaylardan istemediğimiz sonuçlar aldık ama ikinci devre bunları ortadan kaldırarak hedefe gitmek istiyoruz. Bir hayalimiz var ve bunu gerçekleştireceğiz.
Kaptan Sosa, Antalya kampında konuştu. İkinci yarıda maçların daha zor geçeceğini belirten Arjantinli maestro, "İlk yarıda ufak detaylardan istemediğimiz sonuçlar aldık ama ikinci devrede bunları ortadan kaldırarak hedefe gitmek istiyoruz. Zirveye yaklaşma şansımız gerçekten var. Bunun anahtarı maçları kazanmak. Bir hayalimiz var bu ve hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Kaç yaşına kadar devam edeceğim ile ilgili bir şey yok kafamda. Burada olmaktan mutlu olduğum için öyle şeyleri düşünmedim" diye konuştu.
SAHA İÇİNE ODAKLANDIM
Sözleşmesi ile ilgili Sosa, "Sezon başında başkanla görüştüm. Ben sadece takımın başarısına odaklanmaya çalışıyorum. Kontrat konusunda ki detayları menajerim görüşüyor. Bu konuları ben görüşmek istemem. Çünkü saha içindekilere zarar verebilir. İşime odaklanabilmem amacıyla bu durumun böyle olması gerekiyor" ifadesini kullandı.
- 10.1.2020
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
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