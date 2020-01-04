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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Ndiaye 'da!

Ndiaye Trabzonspor'da!

'un ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı transfer Badou Ndiaye Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili kulüpten KAP açıklaması geldi!

İşte kulüpten yapılan KAP açıklaması:

"Satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda ile anlaşma sağlanmıştır. Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir."

'un Stoke City'den sezon sonuna kadar satış opsiyonu ile kiraladığı Badou Ndiaye Trabzon'a geldi. Senegalli futbolcu Trabzon'da bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Ndiaye'nin yarın bordo mavililerin 'daki kampına katılması bekleniyor.

  1. 04.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 17:55
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