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27 Aralık 2019, Cuma
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’e ret

Sinan Gümüş’e ret

Devre arası dönemi öncesi gündemine birçok isim giren 'a son olarak sezon başında 'dan ayrılarak Genoa'ya giden önerildi.

Devre arası dönemi öncesi gündemine birçok isim giren 'a son olarak sezon başında 'dan ayrılarak Genoa'ya giden önerildi. Bordo-mavili scout ekibinin ise 25 yaşındaki forvet ve sağ kanat oyuncusunun katkı sağlamayacağını yönetime ve teknik heyete rapor ettiği belirlendi. ekibinin kurmayları da Sinan ismini geri çevirdi ve gündeminden kaldırdı.
  1. 27.12.2019
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