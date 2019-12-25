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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Deplasman fatihi

Deplasman fatihi

ekibi dış sahada ligin en iyisi. 8 iç saha maçında 14 puan toplayan dışarıda ise 15 puan biriktirdi. Deplasmanda 8 maçta 4 galibiyet elde etti. 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 'den bu yana en iyi deplasman performansını sergiliyor.

ekibi dış sahada ligin en iyisi. 8 iç saha maçında 14 puan toplayan dışarıda ise 15 puan biriktirdi. Deplasmanda 8 maçta 4 galibiyet elde etti. 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 'den bu yana en iyi deplasman performansını sergiliyor.
  1. 25.12.2019
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