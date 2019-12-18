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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Deplasmanda puanı daha iyi

Deplasmanda puanı daha iyi

 ekibinin bu sezon kaybettiği puanlara bakıldığında iç sahadaki kayıplar, dışarıya göre fazla. Evinde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

ekibinin bu sezon kaybettiği puanlara bakıldığında iç sahadaki kayıplar, dışarıya göre fazla. Evinde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan topladı. 10 puan yitirdi. Stadı'nda 1.71 puan ortalaması ile oynuyor. deplasmanda ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan topladı. 9 puan kaybetti. ve öğrencileri dış sahada 1.75'lik puan ortalaması ile oynuyor. Fırtına iç sahadaki fazla puan kayıpları sebebiyle lider 'un 7 puan gerisinde kaldı.

  1. 18.12.2019
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