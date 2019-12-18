Deplasmanda puanı daha iyi

Karadeniz ekibinin bu sezon kaybettiği puanlara bakıldığında iç sahadaki kayıplar, dışarıya göre fazla. Evinde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan topladı. 10 puan yitirdi. Şenol Güneş Stadı'nda 1.71 puan ortalaması ile oynuyor. Trabzonspor deplasmanda ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan topladı. 9 puan kaybetti. Ünal Karaman ve öğrencileri dış sahada 1.75'lik puan ortalaması ile oynuyor. Fırtına iç sahadaki fazla puan kayıpları sebebiyle lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde kaldı.