Atletico Madrid'den Real Madrid'e Alvarez tepkisi!

İspanya'nın iki dev kulübü transferde birbirine girdi.

Real Madrid, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez için resmi teklif yaptığını açıklarken, Atletico da bu teklifi reddederek sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Real Madrid'e yanıt verdi.

Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından eflatun beyazlı kulüp, Atletico Madrid'e Julian Alvarez'in federatif hakları için 150 milyon euro teklif edildiğini duyurdu.

Ancak Atletico Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak teklif için teşekkür etti ve reddetti.

Real Madrid'in açıklamasında, kırmızı-beyazlı kulübün Alvarez'in sözleşmesinde yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma maddesine atıfta bulunarak teklifi reddettiği belirtildi.

ATLETICO'DAN EMOJİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan Atletico Madrid, Real Madrid'in yaptığı "Comunicado Oficial" paylaşımını alıntılayarak resmi X hesabından yalnızca kahkaha emojileri paylaştı.

Atletico daha sonra, konuya ilişkin yeni bir açıklama yayınladı ve "Yeni başkanınızla olan iyi ilişkimizden faydalanarak, bakalım artık akademimizden oyuncu 'çalmayı' bırakacak mısınız? Çok teşekkürler, Real Madrid." ifadelerini kullandı.

4 MADDELİK TEPKİ

A. Madrid'in sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda ise 4 maddelik şu açıklama yer aldı:

- Papa'nın aynı zamanda Atletico Madrid taraftarı olduğunu söylediği videonun bir kısmını kesmişsiniz."

- Nezaketi minnettarlıkla karıştırmış olabilirsiniz ama herhangi bir şüphe kalmaması adına belirtelim: Size hiçbir teşekkür borcumuz yok."

- Julian Alvarez için yapılan herhangi bir teklifi ne inceledik ne de değerlendirmeye aldık."

- Aramızın iyi olmamasına nasıl izin vermeyelim! Bizi Papa'dan bile daha fazla güldürüyorsunuz."