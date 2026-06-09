CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit Kayserispor'a veda etti

Sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit Kayserispor'a veda etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayazit, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 00:19
Sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit Kayserispor'a veda etti

Kayserispor'da 2025-2026 sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona eren kaleci Bilal Bayazit, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı. 5 yıl boyunca Kayserispor formasını başarı ile giyen Bilal Bayazit'in yeni adresi ilerleyen günlerde belli olacak.

Kayserispor'a veda etme zamanı geldiğini söyleyen kaleci Bilal Bayazit yaptığı açıklamada, "Bugün Kayserispor'a veda etme zamanı geldi. 5 yıl boyunca formasını büyük bir gururla taşıdığım Kayserispor'dan ayrılıyorum. Bu kulübe geldiğim ilk günden itibaren bana gösterilen sevgi, güven ve destek için minnettarım. Bir Kayserili olarak memleketimin takımında forma giymek benim için her zaman ayrı bir anlam taşıyor. bu arma altında yaşadığım anılar, kurduğum dostluklar ve sahada verdiğimiz mücadeleler hayatımın en değerli tecrübeleri arasında yer alacak. Başta taraftarlarımızın olmak üzere birlikte çalıştığım tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yollarımız bugün ayrılıyor olabilir ama Kayserispor'u ve Kayseri'yi her zaman güzel duygular ile hatırlayacağım. Hakkınızı helal edin. Her şey için teşekkürler" dedi.

Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
G.Saray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Devlet vizyonudur | Yapay zeka uyarısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan Guendouzi kararı!
Trabzonspor'da ayrılık açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür 22:24
F.Bahçe 3 hazırlık maçı oynayacak F.Bahçe 3 hazırlık maçı oynayacak 21:18
Aziz Yıldırım'dan Guendouzi kararı! Aziz Yıldırım'dan Guendouzi kararı! 19:24
Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! 19:05
Davinson Sanchez'den transfer sözleri! Davinson Sanchez'den transfer sözleri! 18:54
Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! 18:01
Daha Eski
Kayserispor'da Erling Moe ile vedalaşıldı! Kayserispor'da Erling Moe ile vedalaşıldı! 17:44
Beşiktaşlı yıldıza transfer teklifi! Beşiktaşlı yıldıza transfer teklifi! 17:32
Ruthy Hebard Beşiktaş'ta! Ruthy Hebard Beşiktaş'ta! 16:18
Beşiktaş'ta Camara tepkisi! Beşiktaş'ta Camara tepkisi! 16:08
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları 16:05
Meriç Uygun’dan Türkiye şampiyonluğu! Meriç Uygun’dan Türkiye şampiyonluğu! 15:20