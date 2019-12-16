Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Bordo-mavililer, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak büyük bir avantajı yitirdi. Denizlispor'un gollerini Rodallega atarken, Trabzonspor'un tek golü Oğuz (K.K) attı.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Rodallega'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Stachowiak'da kaldı.

20. dakikada Pereira'nın ceza sahası içine ortasında Novak'ın kafa vuruşunu kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

21. dakikada sağ taraftan Sturridge'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa uzaklaştırmak isteyen Oğuz Yılmaz meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0

29. dakikada Denizlispor'un sağ taraftan kullandığı korner atışına kale sahası içinde iyi topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35. dakikada Sosa'nın pasında Sorloth meşin yuvarlağı kale sahası içine gönderdi. Arka direkte bulunan Sturridge topa ağalarla buluşturdu ancak VAR odasında gelen karar sonrası golü ofsayit gerekçesiyle iptal etti.

50. dakikada Sturridge'nin pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Stachowiak'dan dönen meşin yuvarlağa ikinci kez vuruşunda ise kaleci topa sahip oldu.

60. dakikada Aissati'nin sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1

70. dakikada hakem Halis Özkahya, bir pozisyon sonrası yedek kulübesinden itiraz eden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e sarı kart gösterdi.

74. dakikada Nwakaeme'nin pasında Sörloth ile duvar pası yapan Ekuban kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Stachowiak'in ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

83. dakikada gelişen Denizlispor atağından Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale sahası önünde bulan Rodallega, kaleci Uğurcan Çakır da geçerek meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1