Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendiremedi ve büyük bir fırsatı tepti. Maç sonunda Trabzonspor cephesinde Obi Mikel ve Novak karşılaşmayı değerlendirirken, teknik direktör Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj geldi. İşte o açıklamalar...
16 Aralık 2019 Pazartesi 22:53
Güncelleme: 16.12.2019 22:53
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Obi Mikel: Maçı kontrol eden, domine eden taraf bizdik. Benim de tam anlayamadığım bir pozisyon sonrası rakip santrfor boş kaldı ve bir orta bir şutla gol yedik.
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Berabere olunca daha fazla öne çıkmak zorundaydık. Bir zaafiyet anında rakip golü attı. Maalesef, futbolun içinde olan şeyler bunlar.
Novak: Maçtan önce gerçekten çok mutluydum formama kavuştuğum için. Maçtan sonra da elbette çok üzgünüm.
Çok fazla şansımız vardı ceza sahası içinde, çok fazla pozisyon ürettik ama maalesef bunları değerlendiremedik.
İç sahada böyle bir yenilgi almamamız gerekiyordu. İç sahada daha fazla gol atmalıydık. Üzgünüz.