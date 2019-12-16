Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendiremedi ve büyük bir fırsatı tepti. Maç sonunda Trabzonspor cephesinde Obi Mikel ve Novak karşılaşmayı değerlendirirken, teknik direktör Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj geldi. İşte o açıklamalar...
16 Aralık 2019 Pazartesi 22:53 Güncelleme: 16.12.2019 22:53
Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!

Obi Mikel: Maçı kontrol eden, domine eden taraf bizdik. Benim de tam anlayamadığım bir pozisyon sonrası rakip santrfor boş kaldı ve bir orta bir şutla gol yedik.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!

Berabere olunca daha fazla öne çıkmak zorundaydık. Bir zaafiyet anında rakip golü attı. Maalesef, futbolun içinde olan şeyler bunlar.

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!

Novak: Maçtan önce gerçekten çok mutluydum formama kavuştuğum için. Maçtan sonra da elbette çok üzgünüm.

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!

Çok fazla şansımız vardı ceza sahası içinde, çok fazla pozisyon ürettik ama maalesef bunları değerlendiremedik.

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!

İç sahada böyle bir yenilgi almamamız gerekiyordu. İç sahada daha fazla gol atmalıydık. Üzgünüz.

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