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03 Aralık 2019, Salı
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Yerelde üzüntü hakim

Yerelde üzüntü hakim

beraberliği yerel basınında üzüntüye sebep oldu.

beraberliği yerel basınında üzüntüye sebep oldu. Nokta , "Aslan Ziyafeti Kursağımızda Kaldı", Günebakış "Büyük Fırsat ", Kuzey Ekspres "Aslan'ı Yakaladık Son Anda Kaçırdık", Taka "Bu Skoru Sevmedik" başlıklarını attı.

  1. 3.12.2019
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