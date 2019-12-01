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01 Aralık 2019, Pazar
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Kapalı gişe

Kapalı gişe

Bordo-mavili taraftarlar, derbiye yine gösterdi. Yüksek fiyatlara satılan ve Platinium biletleri dahil olmak üzere tüm biletler tükendi. Yoğun ilgi nedeniyle biletler karaborsaya düşerken, yönetimden bu girişimlere yönelik uyarı geldi.

Bordo-mavili taraftarlar, derbiye yine gösterdi. Yüksek fiyatlara satılan ve Platinium biletleri dahil olmak üzere tüm biletler tükendi. Yoğun ilgi nedeniyle biletler karaborsaya düşerken, yönetimden bu girişimlere yönelik uyarı geldi. Öte yandan taraftar grupları da tribünde ortak hareket etmek için karar aldı. Stadı'nda bu akşam bayrak ve pankartlarla görsel şölen havası oluşturulacak.
  1. 1.12.2019
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