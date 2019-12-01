Kapalı gişe
Bordo-mavili taraftarlar, derbiye yine büyük ilgi gösterdi. Yüksek fiyatlara satılan VIP ve Platinium biletleri dahil olmak üzere tüm biletler tükendi. Yoğun ilgi nedeniyle biletler karaborsaya düşerken, yönetimden bu girişimlere yönelik uyarı geldi.
- 1.12.2019
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